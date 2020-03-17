 

США сравнили убытки авиакомпаний от коронавируса и от терактов 11 сентября

17.03.2020, 19:30, Новости дня

Для авиакомпаний ситуация с коронавирусом хуже, чем после терактов 11 сентября 2001 года, сообщил министр финансов США Стивен Мнучин.

«Думаю, что для авиакомпаний это хуже, чем 11 сентября. Они почти остановились», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что США намерены сохранить «необходимые», критически важные внутренние перевозки, но рекомендуют гражданам страны от поездок пока воздержаться.

Теракты 11 сентября привели к затяжному кризису авиационной отрасли и банкротству ряда компаний.

Отметим, что за месяц на фоне ситуации с коронавирусом акции «Аэрофлота» потеряли почти половину рыночной стоимости.

В то же время в Росавиации заявили, что у крупных российских авиакомпаний нет рисков банкротства.



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