Специалисты рассказали об особенностях карантина при проживании с семьёй

17.03.2020, 19:30, Разное

В настоящий момент некоторым людям приходится придерживаться карантина, самоизолируясь от общества. Специалисты рассказали об особенностях данной процедуры при проживании с семьёй.

Некоторые люди, вернувшись из стран, где зафиксирован высокий эпидемиологический порог, вынуждены выжидать в домашних условиях две недели, опасаясь за здоровье своих близких. Чтобы не подвергать членов семьи возможному риску, они должны соблюдать некий алгоритм действий, но не все знают их. Специалисты отмечают, если родственники не ездили в другую страну, они могут жить привычной жизнью, но с ними вступать в контакт можно крайне редко и при общении соблюдать меры.

В первую очередь вероятному носителю болезни нужно надевать медицинскую маску. Обязательно при общении нужно соблюдать дистанцию. Нельзя приближаться ближе, чем на два метра. При этом у членов семьи должны быть одноразовые перчатки. Принимать гостей вовремя самоизоляции и карантина запрещено. Эксперты отмечают, остальные близкие при этом могут продолжать обычную жизнь, хот и им придётся чаще мыть руки и протирать поверхности, которых мог коснуться больной человек. Наиболее эффективным будет пребывание в отдельной комнате, в которой регулярно делается влажная уборка и проветривание. Необходимо также регулярно стирать постельное бельё и одежду на высокой температуре, но отдельно от других вещей, принадлежащих не изолированному человеку.

Эксперты отмечают, питаться также придётся раздельно, и находящийся на карантине должен самостоятельно готовить и мыть после еды посуду, используя только индивидуальный комплект. Мусор, который будет появляться в процессе изоляции, нужно строго складывать в один пакет и при его наполнении завязав, выкидывать. В него же нужно складывать все перчатки и использованные маски.