 

ОАК исполнила обязательства по погашению облигаций

17.03.2020, 19:30, Новости дня

«Объединенная авиастроительная корпорация» исполнила обязательства по погашению облигаций серии 01 в полном размере в установленные решением о выпуске сроки, сообщается в поступившем в газету ВЗГЛЯД пресс-релизе.

Объем погашения неконвертируемых процентных документарных облигаций (государственный регистрационный номер – 4-01-55306-Е от 22 февраля 2011 года, ISIN – RU000A0JRA65) составил 46 280 млн рублей, срок обращения – 3 тыс. 290 дней с полугодовым купонным периодом. Процентная ставка была установлена при размещении в размере 8% годовых.

Председатель Совета директоров ПАО «ОАК», индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков отметил, что «погашение существенного объема ранее накопленной задолженности в срок свидетельствует о способности Группы ОАК совместно с государственной корпорацией Ростех решать сложные задачи в период нестабильности на мировых финансовых рынках».



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