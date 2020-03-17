Ольга Зарубина поймала на измене родную дочь со своим молодым возлюбленным

17.03.2020, 19:30, Разное

Артистка Ольга Зарубина два года назад познакомилась с танцором Николаем Какуниным, который младше ее на 27 лет. Теперь певица подозревает возлюбленного в романе с ее дочерью Кирой.

Недавно мать и дочь боролись вместе против певца Александра Малинина, который не хочет ее признавать своей наследницей. Ольга Зарубина ныне возмущается, что Кира якобы за ее спиной намеревается наладить отношения с популярным исполнителем романсом. Спустя время певица увидела на кухне дочь и Николая Какунина, которые обнимались в тот момент. Возлюбленный артистки сразу же оттолкнул девушку, и та упала. Исполнительница призналась, что не ожидала от дочери такого поступка.

Танцор не поддерживает Киру, считая, что та только портит его отношения с Зарубиной. Он признался в любви эстрадной знаменитости, отмечая, что ее дочь сама “клеится” к нему, а это ему абсолютно не нужно. Поверка продемонстрировала обратное и, как оказалось, у Николая в действительности была связь с Кирой, помимо того, мужчине нравится внимание сразу со стороны обоих представительниц прекрасного пола.