 

Мнение: Путин слил Собянина?

17.03.2020, 19:22, Разное

Президент России Владимир Путин назначил мэра Москвы Сергея Собянина – главным стрелочником в борьбе с распространением коронавируса в России.

И хотя новая «общественная нагрузка» столичного градоначальника называется «руководитель рабочей группы» Госсовета, но функции и полномочия  у этой группы очень серьезные. Достаточно сказать, в рабочую группу вошли первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, главы Минздрава, Минпромторга, Минтранса и другие чиновники. А Собянин будет всеми ими руководить. И министрами, и вице-премьерами….

Очевидно, что было бы логичнее на такую должность назначить премьер-министра. Но Путин решил иначе. Если распространение коронавируса в России примет катастрофический характер, можно будет перевести стрелки на Собянина, мол, не справился парень с доверием, которое ему оказал президент.

А если Собянин справится, всегда можно будет отобрать у него лавры победителя коронавируса, раструбить на весь мир, что Собянин смог, потому что четко выполнял поручения Путина…

Так или не так?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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