Личное: Жесткач по карантину

17.03.2020, 19:20, Разное

Вы знаете, от чего меня сейчас разрывает от возмущения? Вот прямо бесит так, что готова треснуть кого-то?

Всё то, о чём я писала месяц назад, только сегодня начинают делать.



Фото: Лена Миро

В пятницу в Москве планируют ввести жёсткий карантин по коронавирусу. Группами не собираться. Закрыть к чертям торгово-развлекательные центры. Оладухов всех выгнать из офисов на дом. Школоту отправить всю к мамочкам.

Это только сейчас вы начали обсуждать, дорогие мэрские служащие? Планируете? Обдумываете? В Москве уже 53 случая (только найденных) инфицированных!

Месяц назад я писала о необходимости закрытия границ. Какой смысл в праздновании дня рождения в Куршавеле? Все перелётные письки могли бы напиться и дома — даже не в ресторанах, которые тоже следовало бы закрыть.

Но — нет. Мы дождались, пока прирост инфицированных начал расти в геометрической прогрессии. Зачем стелить соломку, если собираешься падать, верно?!

А вот теперь, когда скрытых носителей уже, как минимум, сотни, если не тысячи, мэрия Москвы решилась на обсуждение жёсткого карантина с пятницы.

Вовремя, ничего не скажешь!

Любую эпидемию, даже чумы, можно победить лишь работой на опережение. Догонять распространение заразы запоздалыми административными мерами означает проиграть войну за наше здоровье и жизни.

Посмотрите, что происходит в Италии — вот они, в свойственной им раздолбайской манере, уже ничего не могут поделать со своей эпидемией.

Наша власть слишком демократична. Излишне слаба и труслива, я бы сказала. Вместо жёстких своевременных мер — соплежуйство и нерешительность, связанная с опасениями как бы чего не вышло!

Велодорожки — чтобы подлизать хипстерам. А потом школота перекрывает Садовое, мешая жителям. Вместо слезоточивого газа и «винтилова», открытие очередного говнопарка за сотню миллиардов рублей.

Я так скажу: действовать нужно жёстко. Именно так Китай фактически победил коронавирус.

Закрыть все ТРЦ. Отменить любые концерты, соревнования, кино и театры. Все силы бросить на организацию доставки продуктов из магазинов людям. На улицы — патрули Росгвардии. Нет пропуска? На 14 дней в СИЗО.

Перекрыть границы — не как сейчас, а по-настоящему. Никаких вообще путешествий для всех, начиная с Путина и заканчивая лосями, мигрирующими из России в Эстонию.

Две недели сидим по домам и не вякаем. Жрём, спим, смотрим сериальчики и читаем книжечки.

Кто-то скажет сейчас, что это будет удар для экономики. Но, во-первых, когда начнётся пипец с десятками тысяч инфицированных, удар будет намного сильнее. А во-вторых, отдыхаем на Новый год же и на майские по две недели? Так вот и тут — переживёт экономика, ничего не случится.

И действовать так нужно было вчера. Времени нет. Через неделю-две будет поздно.

Согласны?