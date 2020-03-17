В Китае из-за коронавируса выросло число разводов

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17.03.2020, 19:16, Новости дня

В Китае на фоне карантина из-за коронавирусной инфекции увеличилось число разводов, пишут СМИ.

С 24 февраля в городе Дачжоу, в провинции Сычуань, на развод подали 300 пар, передает Daily Mail.

Сотрудник закса Лу Шицзюнь заявил, что супруги вынуждены из-за карантина проводить больше времени вместе, что приводит к разводам.

В городе Сиань, провинция Шэньси, в одно из отделений поступило 14 заявок на развод. Отмечается, что это количество больше того, что позволяют принимать в день местные законы.

В пятницу Басманный суд Москвы отложил рассмотрение иска о разводе певицы Лолиты Милявской с теннисистом Дмитрием Ивановым из-за ее адвоката, который отправлен на карантин по коронавирусу.



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