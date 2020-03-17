Крым закрыл границу с Украиной из-за коронавируса

17.03.2020, 19:16, Новости дня

Крымский участок российско-украинской границы будет закрыт в целях недопущения распространения коронавируса с 18 марта до 1 мая, сообщило крымское погрануправление ФСБ.

«В целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, а также в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 16 марта – c 00.00 мск 18 марта 2020 года до 00.00 мск 1 мая 2020 года временно ограничен въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства через пункты пропуска через государственную границу, установленные в Республике Крым и Севастополе», – информирует со ссылкой на ведомство РИА «Новости».

В Крым не будут пускать иностранных граждан и лиц без гражданства. Исключением являются представители диппредставительств и консульских учреждений, международных организаций и иных официальных представительств иностранных государств в России, а также члены их семей.

Также ограничения не затронут водителей автомобилей международного автомобильного сообщения, экипажей воздушных и морских судов, членов официальных делегаций, лиц, имеющих дипломатические, служебные, обыкновенные визы, выданные в связи со смертью близкого родственника, лиц, постоянно проживающих на территории РФ (имеющих вид на жительство).

«Обращаем внимание на то, что лицам, прибывающим в Российскую Федерацию, необходимо быть готовым к проведению в пунктах пропуска в отношении них необходимых профилактических мероприятий», – добавили в погрануправлении.

Ранее Киев приостановил работу пунктов пропуска на границе с Крымом до 3 апреля.

В понедельник правительство России закрыло границу с Белоруссией для передвижения людей, однако белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что его озадачило такое решение. Он заявил, что хочет обсудить этот вопрос с российским коллегой Владимиром Путиным. Позже российское правительство сообщило, что с 18 марта по 1 мая въезд в Россию ограничен для всех иностранцев.