GT – коронавирус под контролем — приехавшие на подмогу медработники начинают покидать Ухань

17.03.2020, 19:15, Новости дня

Благодаря тому что заражённых в Ухани, ещё недавно бывшей главным очагом эпидемии коронавируса, становится всё меньше, медработники со всего Китая, приехавшие на подмогу коллегам, могут отправляться домой, пишет Global Times. Всего, по информации издания, на борьбу с заболеванием было брошено более 42 тысяч специалистов из других городов и провинций.



Reuters

Утром во вторник 17 марта первая волна из более чем 3675 медработников, приехавших со всего Китая в провинцию Хубэй для помощи в борьбе с коронавирусом, отправилась домой, пишет Global Times.

По данным китайских СМИ, благодаря тому что распространение заболевания удалось сдержать и заражённых становится всё меньше, в родные края отправилась 41 группа специалистов, которые трудились в 14 мобильных госпиталях города Ухань и семи больницах, отведённых под коронавирусных пациентов.

Всего, по информации Госкомитета КНР по делам здравоохранения, в очаг заражения было направлено более 42 тыс. специалистов из других городов и провинций, две трети из них — женщины. Первые медработники прибыли уже 24 января, в канун китайского Нового года.

Последний мобильный госпиталь в Ухани закрылся 10 марта, выписав оставшихся 49 пациентов. В городе, по оценкам властей, сохраняется высокая опасность заражения, притом что в остальных частях провинции Хубэй угроза заболевания оценивается как средняя и по большей части низкая, что означает, что в указанной местности за последние 14 дней не было зафиксировано ни одного случая.