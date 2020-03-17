Euronews – Европа пережила рекодно тёплую зиму — льды Арктики тают всё быстрее

17.03.2020, 19:15, Новости дня

Минувшая зима в Европе, как отмечают специалисты, стала самой тёплой за всю историю наблюдений. При этом учёные продолжают бить тревогу из-за быстрого таяния арктического льда, площадь которого стремительно сокращается. Это приводит к исчезновению животных и усложняет жизнь коренных народов Севера, делая их будущее неопределённым, передаёт Euronews.

Здравствуйте! И добро пожаловать в программу «Климат сегодня», в которой мы следим за происходящими изменениями в окружающей среде и климате. Мы увидим, что в Арктике по-прежнему холодно — но уже не так, как прежде…

ТОМАС КУХМУНЕН, представитель народности саамов: Мы видим, что чем больше ты меняешь природу — тем сильнее ответный удар!

Начнём же мы с анализа данных службы «Коперник». Пришло время написать новую строчку в книге рекордов: минувший февраль был вторым самым тёплым в мире. В Европе весь зимний период с начала декабря до конца февраля оказался почти на 3,5 градуса теплее среднестатистического показателя, что ставит эту зиму на первое место как самую тёплую за историю наблюдений!

А теперь давайте посмотрим, как обстояли дела в мире. Нам в помощь — карта аномальных температур. Мы видим, что в конце лета в Антарктиде было теплее, чем обычно. В Австралии — холоднее. В Европе в целом февраль оказался мягче, а в Сибири и Средней Азии — значительно теплее обычного.

Теперь давайте посмотрим на арктический ледяной покров, который в феврале уменьшился. Учёные подсчитали, что его площадь на 850 тысяч квадратных километров меньше обычного! Речь идёт о площади континентальной Франции и Италии, вместе взятых, для сравнения.

Мы отправляемся в местечко Абиску на севере Швеции, где из-за изменения климата среднегодовая температура теперь имеет положительное значение, тогда как традиционно здесь привыкли к минусу. На графике видно, что с 1960-х годов среднегодовые значения колебались. Но затем наметилась чёткая тенденция к повышению.

Что означает потепление для жителей региона? Наш корреспондент побывала в Абиску. Давайте посмотрим репортаж!

В Абиску на севере Швеции зима — это снег, лёд и температура не выше -15. Сегодня пейзажи здесь кажутся обычными. Однако местные жители знают, что это лишь видимость. Кит Ларсон — климатолог, он пристально изучает регион.

ЛИНДСИ РЕМПЕЛ, корреспондент Euronews: Так что у нас здесь?

КИТ ЛАРСОН, климатолог: Здесь у нас метеостанция, где мы уже сто лет производим замеры температуры, с 1913 года! А это дерево — естественный термометр, да и все другие тоже.

Термометр метеостанции, которой уже больше ста лет, наглядно показывает: Абиску нагревается как минимум в два раза быстрее, чем остальной мир. Ларсон говорит о таком явлении, как «петля обратной связи»: когда снег тает из-за повышения температуры, он отражает меньше солнечного света, что ускоряет процесс.

КИТ ЛАРСОН: С 1989 года, за исключением 2010-го, все зимы были тёплыми. Речь идёт не о том, что здесь не холодно — Арктика остается Арктикой! Но устойчивость морозов мы потеряли.

В туристическом центре Национального парка Абиску экспозиция отражает изменения, которые претерпел местный ландшафт.

ЛО ФИШЕР, главный экскурсовод: Вот там, выше в горах, у нас живет полярная лиса. А теперь стала появляться и лисица обыкновенная. Когда они встретятся, рыжая лиса вытеснит арктическую.

ЛИНДСИ РЕМПЕЛ: Здесь, в Абиску, жители наблюдают перемены, которые, по их словам, не так заметны тем, кто живёт южнее. Например, смотрите: вот те деревья в условиях холода оставались невысокими. Но теперь, с потеплением, растут всё выше и выше.

Томас — представитель саамов, народности северной Швеции, Норвегии и Финляндии. По его словам, с каждым годом жизнь становится сложнее для тех, кто живёт с опорой на традиции и природу.

ТОМАС КУХМУНЕН: Это зимние пастбища нашего и соседнего районов. В последние годы выпас был разрозненным: то здесь, то там…

Потепление означает больше осадков, а дожди осложняют доступ к лишайнику для оленей. Животным не хватает пропитания. Томас рассказывает, что некоторые семьи кормили оленей вручную. И для животных это не полезно.

ЛИНДСИ РЕМПЕЛ: Как вы видите своё будущее?

ТОМАС КУХМУНЕН: Полная неопределённость… Мы спрашиваем наших стариков: «А вы что делали, когда зимы были тёплыми?» Они отвечают: «Мы не знаем, в наше время такого не было!»



Томас беспокоится и о следующем сезоне, и о зиме для следующих поколений. Сохранится ли это время года в Арктике?

Подробнее об изменениях в Арктике вы можете прочитать на нашем сайте. Увидимся в следующий раз, до встречи!

Дата выхода в эфир 16 марта 2020 года.