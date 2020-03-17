Мнение: Комплекс неотложных мер от Минкульта

17.03.2020, 19:10, Разное

На сайте министерства Культуры опубликован список мер, которые предпринимаются министерством в целях борьбы с коронавирусом.

Комплекс неотложных мер от Минкульта

Министерство культуры Российской Федерации приняло решение о введении комплекса неотложных мер санитарно-эпидемиологической безопасности. В соответствии с Приказом «О деятельности находящихся в ведении Минкультуры России организаций в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Российской Федерации», а также дополнениями к нему, вводится ряд ограничений деятельности подведомственных учреждений – музеев, театров, филармоний, цирков и иных организаций исполнительских искусств, а также организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов.

В частности, приостанавливается допуск посетителей в музеи, а также организации, осуществляющие выставочную деятельность; вводится временный запрет на проведение спектаклей, музыкальных концертов, цирковых представлений и иных массовых мероприятий. Аналогичные рекомендации были направлены в региональные органы управления культурой.

Перед принятием указанных мер были проведены оперативные консультации с представителями профессионального сообщества.

«Я очень надеюсь, что эпидемия пойдёт на спад, и не будет необходимости продлевать и продлевать карантин. Мера эта своевременная и необходимая – важно было не опоздать, не дожидаться, когда ситуация выйдет из-под контроля, как это произошло во многих других странах. Поэтому ещё раз призываю, друзья, не паниковать, а продолжать репетировать, строить планы, воспользоваться освободившимся временем и перечитать все отложенные пьесы и т. д. Думаю, что для каждого творческого человека любая пауза в активной деятельности – это время, которое не пройдёт впустую», – обратился к представителям сообщества председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин.

«Мы верим, что ситуация со временем нормализуется, и наш зал вновь услышит аплодисменты, а пока ставим на первое место здоровье зрителей, артистов и сотрудников», – прокомментировала ситуацию директор Театра Наций Мария Ревякина.

Кроме того, временно приостанавливается деятельность федеральных музеев и библиотек.

«Мне кажется, что решение властей и, в частности, осознанный подход Министерства культуры к этим общим социальным задачам, более чем своевременны и актуальны сегодня. Приостановить деятельность больших культурных учреждений, в стенах которых находится много людей одновременно, – это очень важная задача. Всё, что зависит от нас, должно быть сделано. Именно поэтому мне кажется, что приостановление работы музеев, где находится много людей, в том числе много детей, – единственно верное решение, другого просто нет. Нужно воспользоваться этим моментом для того, чтобы выстраивать новые коммуникативные связи с нашими посетителями через онлайн-ресурсы, которые невероятно активны сегодня и которые часто заменяют собой офлайн», – заявила директор ГМИИ им. А.С.Пушкина Марина Лошак.

Директор Музея Победы Александр Школьник анонсировал подготовку новой экскурсионно-образовательной онлайн-программы для детей и подростков.

«Сейчас многие родители ради здоровья и безопасности своих детей вынуждены оставить их дома. Но это не означает, что у них должны быть ограничены возможности познания. Учитывая популярность интернета у подрастающего поколения, мы думаем, что наши онлайн-экскурсии в формате увлекательных викторин помогут детям не только с пользой занять своё свободное время, но и узнать много нового о героической истории своей страны. Таким образом, доступ в Музей Победы останется для них открытым даже в сложившейся ситуации», – сказал он.

Генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда также отметил своевременность принятых мер и рассказал о возможностях удалённого доступа к библиотечным фондам.

«Профилактические меры в связи с распространением коронавирусной инфекции очень своевременны. Это особенно актуально для библиотек, потому что их посещает достаточно большое количество людей. Например, в РГБ ежедневно приходит около четырёх тысяч человек. И надо сказать, что большинство из посетителей, как читателей, так и сотрудников, – это люди старшего возраста, которые попадают в группу риска. Есть ещё одна важная причина: документы и бумага могут представлять благоприятную среду для вируса. Мы будем обеспечивать как можно более широкое применение электронной доставки документов – и через Национальную электронную библиотеку, и через доступ к полнотекстовым базам данных библиотеки. У нас хорошее взаимопонимание с издательским сообществом, многие хотят помочь в расширении удалённого доступа к ресурсам НЭБ. Мы сейчас над этим активно работаем. А список услуг и порядок доступа будет опубликован на сайте «Ленинки» буквально в ближайшие день или два», – заявил глава РГБ.

Министр культуры РФ Ольга Любимова пояснила, что необходимость введения подобных мер продиктована заботой о здоровье граждан, призвав руководителей учреждений культуры уделить повышенное внимание рабочему графику пожилых сотрудников.

«Мы знаем, сколько музеев, театральных трупп, легендарных оркестров, библиотек, сколько ВУЗов, музыкальных и художественных школ удерживают высочайшую планку благодаря ежедневному труду наших великих мэтров. Хотела бы попросить руководителей федеральных и региональных учреждений культуры с особым вниманием отнестись к здоровью сотрудников, достигших пенсионного возраста, и найти временную форму их дистанционного участия в повседневной деятельности», – сказала Ольга Любимова.

Также, согласно распоряжениям, с 16.03.2020 рекомендуется исключить проведение массовых мероприятий в образовательных учреждениях – вузах, детских школах искусств и колледжах; запретить участие учащихся в творческих мероприятиях на территории других городов, регионов, государств; ввести каникулы, либо организовать перевод учащихся на дистанционную форму обучения или индивидуальные учебные планы до нормализации эпидемиологической ситуации; усилить меры по обеспечению безопасных условий проживания в зданиях общежитий.

https://www.mkrf.ru/press/news/minkultury_rossii_vvodit_mery_sanitarno_epidemiologicheskoy_bezopasnosti_v_podvedomstvennykh_uchrezh/ – цинк

PS. Также стоит отметить, что московские власти заявляют, что пока не планируется вводить карантинный режим в столице и заявления об уже введеном карантине не соответствуют действительности.

Касательно вопроса количества аппаратов для искусственной вентиляции легких, имеющих критическую важность для лечения тяжелых больных с коронавирусной инфекцией, то в по заявлению вице-премьера Голиковой, всего в России есть 40 тыс. таких аппаратов.

Официальное число заболевших – 114 человек.