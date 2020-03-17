Учёные рассказали, какие группы крови больше подвержены коронавирусу

17.03.2020, 19:09, Разное

Учёные из Китая провели анализ пациентов и выяснили, какие группы крови подвержены коронавирусу. Как оказалось, данный фактор имеет значение, и генетические особенности могут стать дополнительным условием для опасений за здоровье.

Специалисты продолжают изучать COVID-2019, стараясь понять его природу. Во многих странах пытаются противостоять коронавирусу, но эпидемию всё равно пока не удалось локализовать и уничтожить. Медики дают различные рекомендации, рассказывая о мерах предосторожности, но, как оказалось, некоторые люди не так сильно подвержены риску, как другие, и речь идёт не об иммунитете. Выяснилось, владельцы разной группы крови имеют неравные шансы на сохранение здоровья. Это удалось выяснить в ходе большой научной работы.

В первую очередь эксперты из Китая собрали статистические данные о 4 тысячах жителя провинции Ухань и изучили их группы крови. Обладателей I группы оказалась большая часть. Такие люди составили треть всех участников опроса. Аналогичное количество было тех, у кого II группа, остальные поровну поделили оставшуюся треть. После этого учёные изучили пациентов с коронавирусом, в том числе и скончавшихся. Специалисты получили данные по 1,7 тысячи человек. Китайские исследователи констатировали, среди заразившихся – большее число людей со II группой крови. В тоже время пациенты с I группой встречались реже.

Чтобы проверить этот результат, учёные провели повторный сбор информации и её анализ, но на этот раз люди были не только из провинции Ухань, но и Шэньчжэн. Как и в первый раз, данные указали на риски для людей со II группой крови, и гипотеза учёных из КНР снова подтвердилась.