 

“Весь в папу!”: Сын Джигурды очаровал поклонников

17.03.2020, 19:09, Разное

По мнению подписчиков Никиты Джигурды, его сын Мик-Анжель-Кристи унаследовал от шоумена интересную внешность. Их совместную фотографию опубликовала мать мальчика – бывшая фигуристка Марина Анисина.
На обнародованном снимке запечатлены отец с сыном, при этом, их внешность практически идентична. Некоторые юзеры пошутили, что у них одно лицо, но мальчику не хватает лишь бороды и длинной прически. В целом, интернет-пользователи восхитились данным снимком. Отметим, что 11-летний мальчик пока не заинтересован в шоу-бизнесе, а пошёл по стопам матери, став спортсменом. Наследник звездной четы уже несколько лет занимается теннисом и недавно стал победителем турнира во Франции.

У пары подрастает и дочь Эва-Влада, которая, возможно, станет актрисой. Напомним, что Анисина живёт с детьми Джигурды во Франции. К слову, пара вновь скоро сыграет свадьбу – они развелись осенью 2016 года, но со временем помирились.



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