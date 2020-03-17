На Кубани психически больной убил лопатой двух пенсионеров

17.03.2020, 19:09, Разное

Сотрудники Следственного комитета РФ завершили расследование преступления, совершённого на Кубани. Из материалов дела известно, психически больной житель убил лопатой двух пенсионеров, проникнув в их дом.

Сообщается, данный инцидент произошёл на Кубани в одном их хуторов Новокубанского района. Местный житель, передвигаясь на велосипеде в состоянии алкогольного опьянения, упал с двухколёсного транспортного средства, после чего встав, направился в ближайший дом, расположенный у места его падения. По пути 78-летний житель взял найденную на участке лопату, которая впоследствии стала оружием убийства двоих человек, пенсионеров, проживавших в доме. Незваный гость напал на жильцов и нанёс им лопатой многочисленные удары. После чего покинул помещение. Выйдя из жилища, тот был сразу же задержан сотрудниками полиции, прибывшими по вызову, поступившему от соседки пострадавших. Медики же госпитализировали пожилых людей, но спасти тех не удалось. Врачи на протяжении долгого времени боролись за жизни стариков. Нападение зафиксировано 21 апреля 2019 года, а первой скончалась 76-летняя женщина. Это произошло 2 мая, а спустя 10 дней медицинские работники констатировали смерть 83-летнего супруга жительницы Кубани.

В настоящий момент расследование преступления завершено и дело передано на рассмотрение в суд. В ходе следственных мероприятий работники выяснили, что предполагаемый убийца – психически больной. Не исключено, в отношении него судья изберёт принудительные медицинские меры.