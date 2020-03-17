Чемпионат России по футболу остановили из-за коронавируса

17.03.2020, 19:05, Разное

Из-за угрозы распространения коронавируса были приостановлены или отменены многие спортивные мероприятия. Чемпионат России по футболу не стал исключением: болельщикам придется подождать до апреля, сообщают “Невские Новости”.

На Общем собрании клубов РПЛ приняли решение остановить проведение турнира до 10 апреля. Наряду с этим были перенесены все спортивные мероприятия, которые проводят под эгидой Российского футбольного союза (РФС).

Ранее стало известно о переносе чемпионата Европы по футболу. В УЕФА сообщили, что соревнования пройдут летом 2021 года.