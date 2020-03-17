 

Чемпионат России по футболу остановили из-за коронавируса

17.03.2020, 19:05, Разное

Из-за угрозы распространения коронавируса были приостановлены или отменены многие спортивные мероприятия. Чемпионат России по футболу не стал исключением: болельщикам придется подождать до апреля, сообщают “Невские Новости”. 

На Общем собрании клубов РПЛ приняли решение остановить проведение турнира до 10 апреля. Наряду с этим были перенесены все спортивные мероприятия, которые проводят под эгидой Российского футбольного союза (РФС).

Ранее стало известно о переносе чемпионата Европы по футболу. В УЕФА сообщили, что соревнования пройдут летом 2021 года. 



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.02 / Росздравнадзор опроверг информацию о вреде «Кагоцела»

18.02 / Юлия Пересильд, Ева Польна и другие на премьере спектакля “Лунная масленица”

11.01 / Ученые рассказали о 7 преимуществах шоколада для здоровья

30.12 / Поклонники не оценили миниатюрный купальник Анастасии Волочковой на пляже в Таиланде

28.01 / Мнение: Пенсии и Конституция

25.01 / Поклонники осудили дочь певицы Славы за голый снимок

07.03 / Эксперты назвали лучшие смартфоны с экраном до 5 дюймов

19.02 / Мнение: Кто заказал Голунова?

07.03 / NASA опубликовало фото «дьявольских рогов» при восходе Солнца в Персидском заливе

10.01 / Певица Бейонсе приняла соблазнительную позу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика