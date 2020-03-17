 

Умерла вдова космонавта Юрия Гагарина

17.03.2020, 19:05, Разное

В Центре подготовки космонавтов России сообщили о смерти вдовы легендарного космонавта Юрия Гагарина – Валентины. Женщина умерла в возрасте 84 лет, сообщает телеканал “Царьград”. 

Известно, что Валентина Гагарина была почетным гражданином Подмосковья и помогла в деталях воссоздать историю жизни первого человека в космосе. Кроме того, она участвовала в создании Музея имени Юрия Гагарина, в котором хранятся бесценные экспонаты, относящиеся к истории космонавтики. Причины смерти женщины не сообщаются.



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