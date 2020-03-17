Бывшая жена Ченнинга Татума Дженна Дьюэнн впервые вышла в свет после рождения второго ребенка

17.03.2020, 19:04, Разное

6 марта 39-летняя актриса и звезда фильма “Шаг вперед” стала мамой во второй раз: у нее и ее возлюбленного, 44-летнего актера Стива Кази родился сын. О рождении мальчика и о том, что его назвали Каллумом Майклом Ребелом Кази, общественность узнала лишь 11 марта. А уже сегодня, 17 марта, семейство впервые вышло в свет. Вместе с дочерью Дженны от первого брака с актером Ченнингом Татумом, 6-летней Эверли, и их собакой новоиспеченные родители прогуливались по городскому парку Лос-Анджелеса. Лица новорожденного мы так и не смогли увидеть – 10-дневный малыш все время пролежал в коляске, – однако у нас появилась возможность в очередной раз полюбоваться красивой парой и очаровательной малышкой Эверли в радужном платье и с художественной лентой в руках.

Напомним, впервые Дженна и Стив были замечены вместе на вечеринке в честь Хэллоуина в октябре 2018 года. Они целовались и обнимались, так что вопрос о статусе их отношений был снят сразу же. Однако, как потом выяснилось, роман актеров начался на несколько месяцев раньше этих снимков. От предыдущего брака – с актером Ченнингом Татумом, с которым они как раз познакомились на съемках картины “Шаг вперед” – Дженна на тот момент уже воспитывала дочь Эверли. В сентябре же прошлого года стало известно, что она станет матерью во второй раз: представитель актрисы сообщил об этом изданию People.

Мы просто на седьмом небе от счастья и с нетерпением ждем увеличения нашей семьи,

– поделилась пара с изданием. Для Стива этот ребенок стал первым. В феврале этого года, незадолго до рождения малыша стало известно, что Дженна и Стив обручились. Оба опубликовали на своих страницах в Instagram одинаковое фото с помолвочным кольцом Дженны с крупным бриллиантом на том самом пальце. По традиции снимку сопутствовала романтичная подпись:

Когда ты просыпаешься утром, я целую твое лицо с улыбкой, которую никто никогда не видел ранее. Когда ты просыпаешься утром, я целую твои глаза и говорю, как любил тебя все эти годы,

– так прокомментировал свои чувства Стив.

Всю жизнь любить тебя и расти с тобой… У тебя мое сердце,

– написала в ответ Дженна.

Дженна Дьюэнн и Стив Кази