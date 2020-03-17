 

Жириновский призвал сажать сбежавших из Коммунарки россиян на 5 лет

17.03.2020, 18:55, Новости дня

"Только жесткими мерами мы заставим всех людей соблюдать карантин, который нужен, чтобы остановить заражение. А тех, кто сбежал из Коммунарки, надо сажать в тюрьму на 5 лет", — сообщил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в прямом эфире программы "60 минут".

Так политик прокомментировал сообщение о пациентах медицинского комплекса в поселке Коммунарка в Новой Москве, которые без разрешения покинули больницу.

Правда, потом Жириновский смягчился и предложил альтернативную меру наказания для таких людей: штраф в размере 10 миллионов рублей.

Также господин Жириновский высказал свое отношение к депутату от ЛДПР Сергею Катасонову, который пришел на пленарное заседание, проигнорировав карантин после посещения Франции.

"Надо досрочно прекратить его полномочия. Но, я думаю, Госдума за это проголосует", — сообщил Жириновский, комментируя поступок своего подчиненного.

17 марта 2020 депутаты ЛДПР уже перевели помощников народных избранников на дистанционную работу и внесли в Госдуму проект постановления о досрочном прекращении полномочий своего коллеги Сергея Катасонова. Он не ушел на карантин и самоизоляцию после возвращения из Франции. Впрочем, в аппарате Госдумы пока не видят оснований для досрочного прекращения полномочий депутата от Либерально-демократической партии России. Анализ депутата Катасонова дал отрицательный результат на коронавирус.

На 17 марта в РФ зафиксированы 114 случаев заболевания коронавирусом в 15 российских регионах. Пятеро пациентов уже излечились от заболевания. Пандемия коронавируса объявлена ВОЗ с 11 марта. Заболевшие коронавирусом выявлены в более чем 145 странах. Инфицированы более 182 тысяч человек, умерли 7 тысяч 415 пациентов. 79,6 тысячи заболевших коронавирусом выздоровели.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.02 / Новак Джокович выиграл Australian Open в восьмой раз

04.03 / Правительство запретило вывозить из России медицинские маски, респираторы и костюмы химзащиты

27.12 / Галину Волчек похоронят рядом с Марком Захаровым

05.02 / РФС отреагировал на сообщение о недопуске сборной РФ на ЧМ-2022

24.01 / Гончарук о Deutsche Bahn и “Укрзализнице”: Речь только о стратегическом партнерстве, а не о продаже или концессии

24.01 / На пляже в Петербурге установили прозрачные кабинки для переодевания

04.02 / УАЗ представил самую проходимую “буханку” за 1 миллион

20.01 / В Госдуме назвали срок рассмотрения проекта о должности зампреда Совбеза

11.02 / Президент Филиппин изгоняет американских военных

15.02 / Лавров обменялся со Столтенбергом рукопожатием, а с Педерсеном шутками

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика