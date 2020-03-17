“Ролан Гаррос” пройдет осенью

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17.03.2020, 18:55, Новости дня

Открытый чемпионат Франции по теннису перенесен на осень. Это связано с пандемией коронавирусной инфекции.

Второй турнир серии Большого шлема должен был найти в Париже с 18 мая по 7 июня. Однако организаторы "Ролан Гаррос" решили перенести соревнования на осень. Турнир пройдет с 20 сентября по 4 октября.

Уимблдонский теннисный турнир пока не отменен. Сроки остаются прежними 20 июня – 12 июля. Однако если ситуация с вирусом COVID-19 не изменится, то и этот турнир будет отложен.



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