 

Администрация Трампа хочет выделить 850 миллиардов на поддержание экономики США

17.03.2020, 18:55, Новости дня

Администрация президента США Дональда Трампа использовала огромный пакет стимулов в 850 миллиардов долларов для поддержки экономики страны на фоне угрозы распространения коронавируса, в то время как улицы крупных американских городов опустели в ответ на усиленные мер против пандемии, передает Reuters.

Миллионы американцев решили отсидеться в своих домах вместо того, чтобы ездить на работу или ходить в школу, поскольку Нью-Йорк и другие крупные города усилили политику "социального дистанцирования", закрыв школы, бары, рестораны и театры.

Количество зарегистрированных респираторных заболеваний в США возросло, а число смертей от коронавируса в США увеличилось по меньшей мере до 89.

В рамках одной из самых строгих политик, принятых на сегодняшний день в Соединенных Штатах, чиновники в шести округах залива Сан-Франциско приказали жителям оставаться дома начиная со вторника до 7 апреля. Указание затронуло около 6,7 миллиона человек.

На шесть округов приходится около 30% объема производства в экономике Калифорнии, самой большой в Соединенных Штатах.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сказал CNN, что рассмотрит вопрос об аналогичном распоряжении для самого густонаселенного города США.

Министр финансов США Стивен Мнучин планировал обсудить предлагаемый пакет мер стимулирования в размере 850 миллиардов долларов на встрече с законодателями-республиканцами. Пакет будет включать выделение 50 миллиардов долларов авиакомпаниям, сильно пострадавших от пандемии, и 250 миллиардов долларов для кредитования малого бизнеса.

Сенат уже приготовился рассматривать многомиллиардный закон о чрезвычайных расходах, принятый палатой представителей.



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