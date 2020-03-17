Франция перешла на режим изоляции для борьбы с распространением коронавируса

17.03.2020, 18:55, Новости дня

Франция во вторник перешла на режим изоляции: президент страны Эммануэль Макрон объявил об ужесточении мер, призванных замедлить распространение коронавируса, а его правительство обещает финансовую помощь в размере десятков миллиардов евро, чтобы помочь компаниям остаться на плаву.

После того, как в понедельник вечером Макрон анонсировал ужесточение пограничного контроля и ограничительных мер, жителям Франции разрешено выходить из дома только за продуктами, по рабочим нуждам и для обращения за медицинской помощью.

В целях контроля за соблюдением беспрецедентных для мирного времени ограничений улицы патрулируют более 10 000 полицейских.

Как пояснил министр внутренних дел Кристоф Кастанер, в случае, если человек не сможет доказать оправданность своих передвижений с помощью распечатанного официального документа, ему грозит штраф. При этом на практике полиция пока реагирует мягко, ограничиваясь предупреждениями.

Франция вслед за соседними Италией и Испанией ввела жесткие ограничения гражданских свобод в ответ на пандемию коронавируса. Во Франции зарегистрировано 6 600 подтвержденных случаев заболевания и 148 смертей.

Спустя несколько часов после того, как режим изоляции вступил в силу, многие парижане поспешили покинуть столицу. Оставшиеся в городе штурмуют супермаркеты и аптеки, хотя они должны остаться открытыми.

Массовое бегство из столицы возмущает некоторых жителей французских провинций, которые опасаются, что парижане привезут с собой вирус и ускорят его распространение.

Как заявил министр финансов Франции Брюно Ле Мэр, ожидается, что экономика страны в 2020 году потеряет около 1 процента.

По его словам, Франция может национализировать пострадавшие от финансового кризиса крупные компании, а также выделит 45 миллиардов евро в рамках экстренных мер помощи бизнесу.

Концерн Airbus объявил о приостановке производства на своих заводах во Франции и Испании. Автомобилестроитель Renault на неопределенный срок закрывает промышленные объекты во Франции и Испании.

По словам Макрона, режим изоляции продержится по меньшей мере две недели.

На парижских вокзалах толпятся люди, желающие поскорее покинуть город. Вооруженные полицейские патрулируют здания вокзалов, в то время как платформы постоянно дезинфицируют. Как отметил представитель Министерства транспорта Жан-Батист Джеббари, столпотворение в поездах может способствовать распространению коронавируса. Количество междугородних скоростных поездов TGV будет сокращено.