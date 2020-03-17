Американские биржи демонстрируют рост после рекордного спада

17.03.2020, 18:55, Новости дня

Американские финансовые рынки во вторник открылись ростом после самых сильных потерь со времен «Черного понедельника» в 1987 году.

Индексы Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq в начале торгов прибавили более 1 процента. Накануне было зафиксировано самое резкое падение с момента начала эпидемии коронавируса.

Все три индекса, теперь оказавшиеся на территории медвежьего рынка, в понедельник обрушились после того, как Федеральный резерв США снизил процентные ставки с целью стимулировать экономику.

Нарастают опасения, что последствия пандемии нового коронавируса могут спровоцировать глобальную рецессию.

Как ожидается, во вторник администрация Трампа попросит Конгресс выделить около 850 миллиардов долларов на меры экономического стимулирования.