 

Акции «Аэрофлота» рухнули почти на 50% за месяц

17.03.2020, 18:53, Новости дня

За месяц акции «Аэрофлота» потеряли почти половину рыночной стоимости, пишут СМИ со ссылкой на данные торгов Мосбиржи.

Акции авиакомпании снизились с 120,3 рублей до 64,68 рубля, передает РИА «Новости».

Основное падение бумаг началось с 18 февраля.

Рынок акций снижался в течение дня на 2-3%, но при этом скомпенсировал падение.

Индекс Мосбиржи на закрытие торгов упал на 1,86%, до 2224,74 пункта, индекс РТС – на 3,34%, до 934,66 пункта.

В течение дня индексы падали, соответственно, до 2172,46 пункта – минимума с апреля 2018 года, и до 909,92 пункта – минимума с августа 2016 года.

Утром сообщалось, что индексы Мосбиржи и РТС перешли к росту, но к вечеру они ускорили снижение.



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