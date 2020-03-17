Аркадий Новиков пожаловался на отсутствие людей в ресторанах из-за коронавируса

17.03.2020, 18:53, Новости дня

Меры против коронавируса приняты, рекомендации Минпромторга соблюдены, но люди практически перестали ходить в рестораны, сообщил газете ВЗГЛЯД российский ресторатор Аркадий Новиков.

Минпромторг из-за распространения коронавируса порекомендовал ресторанам допускать посетителей только после мытья рук с мылом, а также рассаживать гостей специальным образом.

«Если это не какое-то предприятие фаст-фуда, то такие рекомендации соблюдать вполне возможно. У нас в ресторанах стоят везде баночки с дезинфицирующим средством (в санузлах, у гардероба при входе). Работают уборщицы, которые регулярно все протирают. Столы все отодвинули минимум на метр друг от друга, а лишние пока убрали», – говорит Новиков.

Ресторатор считает, что и для других мест питания это не должно стать проблемой. При этом он рассказывает, что на фоне паники люди вообще боятся ходить в рестораны. «Меры-то приняты, а народа нет практически. Клиентов в зале насчитывается один-два, в некоторых вообще пусто, никого нет. Было бы для кого принимать эти меры», – рассказывает Новиков.

Ранее глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк заверил, что столичные рестораны не будут закрываться из-за китайского коронавируса.

По данным на 17 марта, носителей коронавирусной инфекции в РФ насчитывается 114 человек. Из них 56 зараженных находятся в Москве.