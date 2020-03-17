Азербайджанский журналист Афган Мухтарлы вышел на свободу

17.03.2020, 18:50, Новости дня

Знаменитый азербайджанский журналист-дисседент, которого в 2018 году приговорили к шести годам лишения свободы вышел на свободу, об этом в фейсбуке сообщил брат журналиста Рамзан Мухтарлы.

Как пишет кавказское издание OC Media со ссылкой на Рамзана Мухтарлы, Мухтарлы после освобождения по УДО отправился в Германию.

29 мая 2017 года Афган Мухтарлы вышел ненадолго из своего дома в Тбилиси, даже не захватив с собой паспорт, и пропал. Журналист нашелся уже в Азербайджане: его похитили в центре Тбилиси несколько человек, связали, избили и затолкали в машину, надев на голову мешок.

В Азербайджане его обвинили в незаконном пересечении государственной границы, контрабанде и сопротивлении в отношении представителя власти.

В 2015 году, опасаясь за свою безопасность из-за коррупционных расследований, касающихся семьи президента Азербайджана Ильхама Алиева, Мухтарлы бежал из Азербайджана в Грузию. Как сообщили родственники журналиста Amnesty International, за Мухтарлы часто ходили говорящие по-азербайджански мужчины. Правозащитники уверены, что это была слежка.​