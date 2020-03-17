 

Азербайджанский журналист Афган Мухтарлы вышел на свободу

17.03.2020, 18:50, Новости дня

Знаменитый азербайджанский журналист-дисседент, которого в 2018 году приговорили к шести годам лишения свободы вышел на свободу, об этом в фейсбуке сообщил брат журналиста Рамзан Мухтарлы.

Как пишет кавказское издание OC Media со ссылкой на Рамзана Мухтарлы, Мухтарлы после освобождения по УДО отправился в Германию.

29 мая 2017 года Афган Мухтарлы вышел ненадолго из своего дома в Тбилиси, даже не захватив с собой паспорт, и пропал. Журналист нашелся уже в Азербайджане: его похитили в центре Тбилиси несколько человек, связали, избили и затолкали в машину, надев на голову мешок.

В Азербайджане его обвинили в незаконном пересечении государственной границы, контрабанде и сопротивлении в отношении представителя власти.

 

В 2015 году, опасаясь за свою безопасность из-за коррупционных расследований, касающихся семьи президента Азербайджана Ильхама Алиева, Мухтарлы бежал из Азербайджана в Грузию. Как сообщили родственники журналиста Amnesty International, за Мухтарлы часто ходили говорящие по-азербайджански мужчины. Правозащитники уверены, что это была слежка.​

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.02 / NZZ – одними заверениями в поддержке ущерб «заложнице Трампа» США не возместят

11.02 / Слесарь из Йошкар-Олы объяснил, зачем написал заявление на Водонаеву

10.03 / Путин отреагировал на изменение цен на нефть

24.01 / Россиянин осужден в Берлине за подготовку теракта

05.01 / Коалиция во главе с США приостановила подготовку местных сил безопасности в Ираке

07.03 / ЗАЗ запустил тестовое производство автомобилей Lada на Украине

06.02 / Le Monde – задача Европы после брексита — доказать, что вместе лучше, чем порознь

27.12 / Мнения: Что пережил интернет в 2019 году

11.02 / Треть россиян сочли Трампа причиной обострения отношений с США

16.01 / Новый Toyota Mirai сохранил дизайн концепта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика