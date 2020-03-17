 

Основная причина девальвации гривны – паника из-за коронавируса – НБУ

17.03.2020, 18:46, Новости дня

Главная причина снижения стоимости украинской национальной валюты – это панические настроения населения и бизнеса. Об этом на брифинге 17 марта заявил зампредседателя Национального банка Украины Олег Чурий.

“Основная причина девальвации гривны, которую мы наблюдаем за последнюю неделю, – это, конечно, панические настроения, вызванные эпидемией коронавируса и начинающимся мировым кризисом. В других странах ситуация тоже непростая. На самом деле никто не знает, как реагировать на это… С другой стороны, НБУ всегда готов поддержать ситуацию на валютном рынке и ликвидность банковской системы”, – заверил он.

Курс гривны начал снижаться 10 марта на фоне рекордного падения мировых цен на нефть, а также паники на фондовых рынках в связи с пандемией коронавирусной инфекции. В течение недели Нацбанк продал на валютных аукционах около $981 млн. Общий объем продажи валюты с начала года в рамках интервенций НБУ составил $1,5 млрд, при этом за две недели (со 2-го по 13 марта) Нацбанк продал $1,29 млрд.

С начала года официальный курс гривны к доллару опустился примерно на 3 грн. На наличном рынке курс продажи доллара составляет около 29–30 грн/$.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 173 344 человека в более чем 150 странах, 7019 человек скончались. Больше всего заболевших в Китае (81 116 человек) и Италии (27 980).

В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено семь случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области, два – в Киеве), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась.

За границей от COVID-19 умерла одна украинка (она жила и работала в Италии), еще восьмерых лечат.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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