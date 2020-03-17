Украина может эвакуировать своих граждан из ряда стран на поездах

17.03.2020, 18:46, Новости дня

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил на брифинге в Киеве 17 марта, что Украина рассматривает возможность вывоза своих граждан из некоторых стран железнодорожным транспортом, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Он сказал, что в этом вопросе Министерство инфраструктуры сотрудничает с “Укрзалізницею” и Министерством иностранных дел.

“Мы сейчас активно работаем над тем, чтобы была возможность вывоза наших граждан не только авиационными рейсами, но и железнодорожным пассажирским сообщением. В первую очередь это будет касаться направлений из Германии, Чехии и Польши”, – сказал Криклий.

Он сообщил, что сейчас министерство получает информацию об украинцах, которые хотят вернуться домой, от консульских отделов посольств.

“Просьба [к украинцам за рубежом] регистрироваться в системе “Друг”, так легче всего контактировать [с дипломатами]. Мы тогда сможем скоординировать все наши действия. Собственно, из этих трех стран (возможно, перечень будет дополнен) мы сможем вывозить в том числе железнодорожным сообщением”, – рассказал министр.

Он подчеркнул, что государство поможет всем украинцам вернуться домой.

“Чтобы никто не боялся и не волновался, мы всех обязательно вернем домой”, – заверил Криклий.

В рамках мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекратила авиационное сообщение с другими странами.

По информации МИД, более 3,6 тыс. украинцев, которые находятся за рубежом, попросили вернуть их домой.

Начиная с 15 марта Украина на самолетах эвакуировала своих граждан из ряда стран, в том числе 1,5 тыс. человек из Египта, 123 – из Италии, более 100 – из Грузии и 74 – из Ливана.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 17 марта, коронавирусом инфицировано 179 843 человека в более чем 150 странах, 7176 человек скончались.

В Украине по состоянию на 16 марта подтверждено семь случаев заражения коронавирусом (четыре из них – в Черновицкой области, два – в Киеве), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась.

За границей от COVID-19 умерла одна украинка (она жила и работала в Италии), еще восьмерых (в Германии, Италии, Польше, Молдове и Объединенных Арабских Эмиратах) лечат.