«Будто тонут»: Медики из Италии рассказали, как умирают больные коронавирусом

17.03.2020, 18:30, Разное

Вспышка коронавируса вышла за рубежи Азии и достигла Европы. Первый удар приняла Италия, где больше всего больных в Старом свете. Врачи этой страны рассказали, как чувствуют себя пациенты и как умирают.

Медики Ломбардии рассказали, что первоначально у них было 130 коек в 15 реанимациях, но в случае продолжения распространения недуга к концу первого месяца весны только в этом регионе появится до 2000 пациентов в интенсивной терапии. Также пострадали многие люди в Эмилии-Романьи и Венето. В целом, врачи волнуются, что могут не справиться с пневмонией, учитывая, что всего в стране лишь 5000 коек в отделениях.

Часто умирают пожилые люди. Нередко это происходит еще при их сознании. Пенсионеры просят врачей позвонить их внукам и детям, чтобы попрощаться, а это ставит врачей в ступор. Рассказывая о смерти пациентов, сотрудники реанимаций говорят, что те перед кончиной как будто тонут, но они понимают все происходящее с ними. Персонал надеется получить несколько планшетов, чтобы пострадавшие не уходили в мир иной в одиночестве, а могли услышать голос родных.

Вся текущая обстановка, связанная с коронавирусом, сильно угнетает медиков Италии. Один из них заметил, что в его отделении только восемь коек, но сейчас благодаря его стараниям таковых уже 31. Тем не менее, специалисты в ужасе от происходящего. «У меня такое чувство, что я нахожусь посреди цунами, и не могу его остановить, как бы не боролся», – признался один из врачей.