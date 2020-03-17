Путин предложил бесплатный доступ к онлайн-просмотру кино из-за вируса

17.03.2020, 18:30, Новости дня

Нужно ускорить предоставление россиянам бесплатного доступа к социально значимым ресурсам, возможность смотреть благодаря этому отечественные художественные фильмы особенно важна в условиях, когда многие вынуждены сидеть дома из-за коронавируса, объяснил президент Владимир Путин.

«Для возможности заказа лекарств, дистанционного обучения, получения государственных услуг, даже просмотра отечественных художественных фильмов, детских программ и так далее. Для тех людей, которые дома остались с семьями, это чрезвычайно важно», – передает слова Путина РБК.

С предложением предоставить россиянам бесплатный доступ к «социально значимым отечественным интернет-сервисам» Путин выступил, оглашая в январе 2020 года послание Федеральному собранию.

Добавим, что в связи с введением в московских школах карантина представители интернет-отрасли решили сделать досуг школьников и их родителей более интересным.

Онлайн-кинотеатры «ТНТ Премьер» и «РуТуб» (Газпром Медиа Холдинг), «Винк» (Ростелеком), «КиноПоиск» (Яндрекс), «Море ТВ» (Национальная Медиа Группа), «Окко» (Сбербанк), «Иви» (подписка за рубль), «Амедиатека», спортивный телеканал «Матч ТВ» (Газпром Медиа Холдинг) предлагают бесплатную подписку. Онлайн-сервис more.tv предоставил бесплатный доступ к подписке в рамках акции SIDIDOMA: будут доступны все популярные сериалы, хиты мирового кино и классика.

Программа лояльности Combo от Mail.ru Group дает пользователям доступ к онлайн-кинотеатрам, музыке и скидкам на самые необходимые в период карантина или самоизоляции сервисы. С 16 марта Combo от Mail.ru Group даст скидку 50% новым пользователям на период карантина.

С 1 апреля «Яндекс» запускает видеоуроки по всей школьной программе для 5-11 классов, чтобы российские школьники могли перейти на дистанционное обучение. Родители смогут включить детей в образовательный процесс в школьные часы и дать возможность детям подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ. Школьные учителя с конца марта смогут вести видеоуроки для своих классов и дистанционно отрабатывать изученное по русскому и математике (1-5 классы).

Образовательный сервис-радио Arzamas до 15 апреля дарит всем бесплатную подписку на курсы и лекции.

Образовательный портал GeekBrains открывает бесплатный доступ к курсам по четырем направлениям: программирование, дизайн, управление и маркетинг. Проходить курсы бесплатно можно будет в период карантина, связанного с распространением коронавируса.

Образовательный сервис Skillbox также дает возможности для онлайн-обучения. Формат площадки предполагает использование предзаписанных уроков, подготовку и проверку домашних заданий удаленно, вебинары и общение с преподавателями и наставниками в учебных чатах.

Доступны уроки и образовательные материалы Российской электронной школы, Московской электронной школы, онлайн-библиотеки издательства «Просвещение», «Яндекс.Учебник», порталы для подготовки к выпускным экзаменам «Решу ЕГЭ» и «Мои достижения», ресурс для подготовки к школьным олимпиадам «Олимпиум», московский образовательный телеканал, сайт для школьников и студентов «Городской методический центр», портал «Московские колледжи».

Все ведущие операторы связи подтвердили готовность и возможность предоставить к таким сервисам и ресурсам бесплатный трафик на домашнем интернете с 23 марта (Ростелеком, Мегафон, НТВ+, МТС, Нетбайнет) даже если закончатся средства на счетах абонентов.

От платного доступа отказываются и некоторые операторы кабельного телевидения и цифровые платформы вещания ТВ-каналов (МТС, Ростелеком, Билайн).

Будет создан специальный сайт с полной информацией обо всех бесплатных сервисах – доступ к нему тоже будет свободным.