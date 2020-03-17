«Можно было оперировать, но я побоялась за свое сердце»: Любовь Толкалина рассказала о своей анатомической уникальности

17.03.2020, 18:30, Разное

Актриса Любовь Толкалина любит удивлять поклонников личными секретами. Недавно звезда пояснила о своем тайном замужестве, теперь пояснила об анатомической особенности – лишних ребрах.

Об уникальном строении скелета знаменитость узнала еще во времена учебы во ВГИКе. Делать операцию Толкалина побоялась, хотя такая особенность провоцирует невралгию. Однако увлечение спортом, а затем и йогой помогает справляться с «болью нервов», а также оставаться стройной и гибкой. История с необдуманным поступком одного из друзей на дне рождения будущей артистки в стенах института привела её на кастинг журнала Playboy. Деньги помогли оплатить испорченный паркет и год учебы на платном отделении, куда в наказание перевели «именинницу». А кроме того Толкалина попробовала для себя роль модели и стала «девушкой апреля» знаменитого журнала в 2001 году.

После разрыва гражданского брака с режиссером Егором Кончаловским актриса осталась с 16-летней дочерью Марией и ради девочки сохранила с ним хорошие отношения. О своей личной жизни знаменитость предпочитала молчать. История с замужеством открылась случайно, но имени своего избранника она так и не назвала. Зато рассказала, что благодарна судьбе за достойных мужчин в её жизни, которые не давали ей повод для разочарования.