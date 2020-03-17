Эрдоган, Меркель, Макрон и Джонсон провели видеоконференцию

17.03.2020, 18:30, Новости дня

Во вторник состоялась видеоконференция президента Турции Тайипа Эрдогана с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Британии Борисом Джонсоном, сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Главы государств обсудили общие возможности в борьбе с коронавирусом, пути решения сирийского кризиса, сообщил Чавушоглу в соцсетях, передает ТАСС.

Также лидеры стран поговорили на темы оказания гуманитарной помощи Идлибу, беженцев в ЕС, обсудили ситуацию в Ливии и отношения между Турцией и Европейским союзом.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп в режиме видеоконференции обсудит ситуацию вокруг распространения нового коронавируса в мире с лидерами стран Группы семи (G7)