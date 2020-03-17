 

БелЖД скорректировала движение поездов в Россию

17.03.2020, 18:30, Новости дня

Белорусская железная дорога (БелЖД) скорректировала движение международных пассажирских поездов из Белоруссии в Россию в связи с закрытием российской границы, сообщили в пресс-службе компании.

С 18 марта до 1 мая российские власти временно ограничили въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе прибывающих с территории Белоруссии.

«В связи с данным решением поезда Белорусской железной дороги, курсирующие в приграничном сообщении с Российской Федерацией, с 18.03.2020 будут следовать измененным маршрутом до последней приграничной станции Белоруссии», – говорится в сообщении на сайте БелЖД.

При этом отмечается, что международные пассажирские поезда, курсирующие в сообщении Белоруссия-Россия, в период с 17 марта до 00.00 мск 19 марта будут следовать в полном объеме по действующему графику.

В понедельник правительство России закрыло границу с Белоруссией для передвижения людей, однако белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что его озадачило такое решение. Он заявил, что хочет обсудить этот вопрос с российским коллегой Владимиром Путиным. Позже российское правительство сообщило, что с 18 марта по 1 мая въезд в Россию ограничен для всех иностранцев.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.02 / Названы сроки подписания контракта на первые российские вертолетоносцы

04.02 / Макрон обвинил Россию в попытке пересмотра истории Второй мировой войны

21.01 / MSNBC – в Вирджинии ввели режим ЧП из-за протестов сторонников оружия

22.02 / В Сарове легковушка устроила ДТП с грузовиком из военной колонны. Видео

02.01 / В Нидерландах несколько компаний получили посылки с бомбами

06.02 / Путин подписал закон о расширении круга лиц, которым можно звонить при задержании

20.02 / Поступление налогов в бюджет увеличилось в 2019 году на 6,6% до 22,7 трлн рублей

23.02 / “Кто все это финансировал”. Комаровский обратился к Зеленскому после инцидента в Новых Санжарах

05.03 / Путин и Эрдоган встречаются в попытке избежать вооруженных столкновения в Идлибе

14.02 / Влюблённый попугай выбрал неправильную пассию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика