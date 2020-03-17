 

Представлен геймерский смартфон Realme 6i за 175$

17.03.2020, 18:30, Разное

Не так давно на рынок вышли смартфоны Realme 6 и 6 Pro, а теперь азиатский бренд выпустил мобильный аппарат Realme 6i. Данное геймерское устройство доступно всего за 175 американских долларов.
Новые смартфоны Realme 6 и Realme 6 Pro компания презентовала на родном для себя рынке Индии, а модификацию 6i показала в Мьянме. За последнюю продавцы просят 175/210 американских долларов в зависимости от комплектации, хотя на территории Индии шестая модель обойдется потребителю в те же 175 долларов.

Realme 6i обладает процессором MediaTek G80, экраном диагональю 6,5 дюйма, Гб оперативной памяти, 64/128 Гб собственной, аккумулятором 5000 мАч. Также необходимо отметить присутствие основной квадрокамеры с главным датчиком на 48 Мп и «фронталку» на 16 Мп. Купить клиент может данное мобильное устройство только в цвете Master Desing, который в случае остальных моделей доступен за дополнительную материальную плату.

Китайская компания Realme вышла на рынок в начале мая 2018 года, ее главный офис находится в Шэньчжэне. Помимо смартфонов, она изготовляет сумки, фитнес-браслеты и наушники. Впервые бренд появился в Поднебесной в 2010 году, но в то время он был известен как Oppo Real, являясь суббрендом одноименной фирмы до ее разделения. Аппарат Realme 1 разработчики представили на индийском рынке два года назад, в следующем году компания смогла выйти на просторы Тайваня и материкового Китая, с октября ушедшего года продает технику в Австралии.



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