 

Минтруд рекомендовал госслужащим работать дистанционно

17.03.2020, 18:16, Новости дня

Министерство труда дало рекомендации госслужащим перейти на дистанционную форму работы в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса.

«Органам рекомендуется применять дистанционный формат исполнения должностных обязанностей гражданских и муниципальных служащих при подготовке документов в электронном виде при наличии соответствующих организационно- технических возможностей, включая соблюдение безопасности и наличие сетевого доступа к используемым в работе приложениям», – сказано в документе, размещенном на сайте ведомства.

Напомним, министерство науки и высшего образования России рекомендовало российским вузам с 16 марта перевести студентов на дистанционное обучение. 

Также  в связи с ситуацией с коронавирусом график работы изменит Госдума.



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