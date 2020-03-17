 

Ford приостановил производство машин и двигателей в Европе

17.03.2020, 18:16, Новости дня

Автоконцерн Ford прекратит производство автомобилей и двигателей на основных заводах в Европе с 19 марта.

«Временная приостановка производства, как ожидается, займет несколько недель, в зависимости от ситуации с пандемией, национальных ограничений, трудностей в поставках и требований дилеров по снабжению», – сообщила компания, передает РИА «Новости».

Производитель напомнил, что правительства европейских стран ограничили поездки и личные контакты людей, что сказалось на поставщиках и продавцах автомобилей.

Ранее Renault подняла цены на свои автомобили в РФ на 1,14%.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.02 / Соловьев объяснил различие подходов РФ и Израиля к наказанию душегубов

19.01 / В ВШЭ пообещали учесть мнение студентов при изменении правил о политических заявлениях

31.01 / Microsoft впервые в истории разрешит удалить Paint и WordPad

10.01 / Sky News – Иран отрицает свою причастность к крушению украинского самолёта

23.01 / Что мы знаем о новом коронавирусе на данный момент

30.01 / Резать или умереть: Nissan готовится сокращать и закрывать

17.01 / Кто войдет в Зал славы рок-н-ролла в 2020 году?

15.01 / В Тбилиси допустили посредничество Эрдогана между Россией и Грузией

28.01 / ЭИСИ назвал пятерку лучших региональных практик за неделю

23.02 / Москвичам придется пережить неделю снегопадов и скачков давления

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика