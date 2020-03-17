Депутат Госдумы: Мошенники стали чаще использовать интернет для совершения преступлений

17.03.2020, 18:12, Новости дня

Криминальный мир стал чаще использовать интернет-технологии для совершения преступлений, а правоохранительным органам пока не удалось быстро адаптироваться к этим переменам. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Анатолий Выборный. Так он прокомментировал заявление Владимира Путина о том, что в стране возросло число преступлений, при этом каждое второе остается нераскрытым.

«Жизнь не стоит на месте и, к сожалению, преступники, особенно мошенники, совершенствуются с каждым днем. Они становятся все более изощренными и все чаще используют интернет-технологии», – считает член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, во вторник Владимир Путин, выступая на коллегии Генпрокуратуры заявил, что число преступлений в РФ возросло впервые с 2016 года, причем каждое второе остается нераскрытым. Президент потребовал провести глубокий анализ проблем и разработать конкретные меры, направленные на их решение.

По мнению депутата, от правоохранительной системы требуется более быстрая адаптация к переменам, в частности – более широкой подготовки специалистов по этой сфере. «Необходимо проводить соответствующее обучение, подготовку самым современным способом. Важно, чтобы правоприменители не просто шли в ногу со временем, а опережали его на полшага. Тогда такие цифры уйдут в небытие», – подчеркнул Выборный.

Как напомнил депутат, для борьбы с мошенничеством в сфере интернет-технологий власти недавно отработали новые механизмы, – например, те, что позволяют совершать сделки с недвижимостью с использованием электронной подписи только при личном присутствии собственника. «Таким образом, население защищено от ситуаций, при которых квартиры оказываются проданными без согласия владельца», – отметил депутат.