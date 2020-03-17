 

В правительстве заявили о готовности развернуть модульные инфекционные центры

17.03.2020, 18:12, Новости дня

При необходимости строительство модульных инфекционных центров развернут по всей России, сообщил зампред правительства Марат Хуснуллин.

«Мы, действительно, такой вариант рассматривали сегодня. Если будет необходимость, мы готовы к реализации этих вариантов», – сказал он, отвечая на вопрос, планируется ли строительство модульных инфекционных центров по примеру Китая, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в РФ более 16 тыс. человек остаются под медицинским наблюдением из-за коронавируса, в стране 114 заболевших коронавирусом. Президент Владимир Путин заявил, что оперативные меры правительства позволили сдержать массовое проникновение коронавируса в страну.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее заявил, что службы реанимации и борьбы с инфекционными заболеваниями приведены в состояние повышенной готовности на случай роста распространения нового коронавируса.

Мэр столицы Сергей Собянин 12 марта сообщил, что началось строительство инфекционной больницы, которая будет расположена в Новой Москве.



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