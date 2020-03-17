Минэкономразвития предложило способ вернуть деньги за отмененные туры

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17.03.2020, 18:12, Новости дня

Минэкономразвития предложило проект закона по возврату денег за туры за счет фонда персональной ответственности туроператора.

Ведомство предложило в документе разрешить такой возврат средств при форс-мажоре, передает РИА «Новости».

Во вторник сообщалось, что в РФ решили создать комиссию для поддержки пострадавших от коронавируса отраслей.



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