 

На 85-м году жизни умерла вдова Юрия Гагарина

17.03.2020, 18:09, Разное

Вдова космонавта Юрия Гагарина Валентина умерла в 84 года 17 марта. Об этом рассказали в ЦПК.
По словам сотрудников Центра подготовки космонавтов России, вдова первого космонавта Валентина Гагарина скончалась на 85-м году жизни. С Юрием Гагариным они поженилась в 1957 году в Оренбурге. Трудилась в лаборатории медуправления ЦПК. В этом городе, где проживала семья супруги космонавта, позже открыли музей. В результате их брака родились двое детей: Елена, являющаяся кандидатом искусствоведения и гендиректор музея «Московский Кремль», а также Галина – доктор экономики и завкафедрой региональной и национальной экономики.

Юрий Гагарин первый из людей смог попасть в космическое пространство и совершить полет на корабле «Восток-1». После 108 минут миссии он с успехом сумел приземлиться на территории Саратовской области. Это событие вызвало огромный интерес в мире, а сам Гагарин стал знаменитостью. Его приглашали общественные организации и правительства, космонавт посетил три десятка государств, бывал на приеме у британской королевы Елизаветы II.



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