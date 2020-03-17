Обнаженная Анастасия Волочкова показала свою защиту от коронавируса

17.03.2020, 18:09, Разное

Популярная российская балерина Анастасия Волочкова показала свои методы борьбы с коронавирусом. Звезда обнажилась перед камерой, находясь в ледяной купели.

Анастасия Волочкова в один из вечеров решила закалиться. Знаменитость не стала надевать купальник или же нижнее белье, поэтому в купели предстала обнаженной. Свою грудь танцовщица прикрыла кусками льда. При этом артистка была без укладки и макияжа. Многие заметили на плече у Волочковой темный пластырь.

Некоторым показалось, что артистка что-то скрывает от подписчиков. Обычно Волчокова рассказывает о травмах, полученных во время репетиций. Нашлись и те, кто предположил, что блондинка просто сделала тату, но не желает его показывать публике.

Ранее Анастасия Волочкова рассказывала о сильных болях в суставах и связках. Знаменитость проходила реабилитацию с персональным тренером, в ходе которой занималась восстановлением плеча. Пластырь в данную зону специально был наклеен после травмы.

Комментарии к посту Волочкова предпочла отключить. Балерине в последнее время не нравится читать то, что о ней думают хейтеры.