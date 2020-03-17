В РФ не запретили пользование наличными из-за коронавируса

17.03.2020, 18:09, Разное

Представители нижней палаты парламента не будут обсуждать вероятный запрет на применение наличных денежных средств при распространении коронавируса. С такой информацией выступил председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.

По словам депутата, расплачиваться наличными ресурсами или картой – это личное право человека, но он предлагает гражданам пользоваться «безналичкой». Также эксперт заявил, что активное использование денежных банкнот в торговом обороте создает угрозу распространения коронавируса, так как на них, несмотря на определенную обработку, могут иметься микробы, которые являются носителями вредоносной инфекции.

Численность подхвативших заболевание на планете превысило 180 000 человек. На территории России, согласно последним данным, специалисты зафиксировали 114 эпизодов пневмонии. Правительство с 18 марта по 1 мая ограничило въезд граждан иных стран в пределы государства. В настоящее время в Москве действует режим повышенной готовности в связи с угрозой продвижения коронавирусной инфекции. В столице РФ временно введен запрет на проведение всевозможных досуговых мероприятий на открытом воздухе, а в помещениях запрещается проводить разные встречи, в которых могут принять участие одновременно не менее пяти десятков человек.