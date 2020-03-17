 

«Песни против фитнес-тренировок» — испанцы соревнуются с итальянцами в творческом подходе к карантину

17.03.2020, 18:05, Новости дня

Итальянцы и испанцы, вынужденные оставаться дома из-за карантина в разгар эпидемии коронавируса, стараются не терять связей с обществом и общаться с соседями на безопасном расстоянии, пишет Le Monde. Пользователей соцсетей покорили видео с поющими на балконах жителями Италии и фитнес-тренировками испанцев. Тем временем, во Франции подобных примеров пока не было, замечает газета.


Reuters

Итальянские и испанские балконы никогда ещё не пользовались такой популярностью в социальных сетях, и дело тут не в спорах об архитектуре или соревнованиях по садоводству, а в новом способе общения в период эпидемии коронавируса, пишет Le Monde.

Итальянцы, чья страна была затронута эпидемией сильнее всех в Европе, а количество смертей уже перешагнуло двухтысячную отметку, нашли способ занять себя в условиях карантина и в ожидании возможности вернуться к свободной жизни. Ежедневно они подходят к окну или выходят на балконы, чтобы вместе спеть песни или сыграть музыку с соседями.

На прошлой неделе в социальных сетях появился призыв ко всем жителям страны выйти на балкон 12 марта в 18:00 с музыкальными инструментами, чтобы «на несколько минут страна превратилась в один бесконечный концерт».

 

Despite Italy being on lockdown due to coronavirus, a nationwide flash mob event saw Italians singing the national anthem and other traditional songs from their balconieshttps://t.co/PbV1jBvphX pic.twitter.com/CF3O2cenHG

— BBC News (World) (@BBCWorld) March 14, 2020

 

Как передаёт издание, начиная со следующего дня эти вечерние встречи стали ежедневными.

Итальянцы пытаются сохранять социальные связи, не подвергая себя опасности и не заражая близких, посредством постов в социальных сетях с хештегом #IoStoACasa («Я остаюсь дома». — ИноТВ) и рисунками с изображением радуги, часто сопровождаемыми фразой «Tutto andra bene!» («Всё будет хорошо!» — ИноТВ). Каждый вечер они на несколько минут вновь выходят в общество и пытаются сохранить боевой дух, общаясь с людьми на безопасном расстоянии — даже если поют они порой не слишком хорошо.

 

A whole Roman neighborhood singing a popular Italian song “Volare” from their balconies and waving at each other. An amazing flash mob to lift the spirit in these crazy times  #Italy #coronavirus #forzaitalia #roma #flashmob #love pic.twitter.com/xjeZTeO0GO

— Jenna Vehviläinen (@jennavehvi) March 13, 2020

 

Как напоминает газета, все культурные события в стране были отменены почти две недели назад, однако артисты пообещали давать виртуальные концерты, а музеи, такие как галерея Уффици во Флоренции или музей Гуггенхайма в Венеции, разместили свои коллекции в интернете, как и флагманская выставка Рафаэля в Риме.

Испания стала второй европейской страной, наиболее пострадавшей от пандемии коронавируса после Италии. Столкнувшись со стремительным распространением эпидемии, правительство Педро Санчеса в субботу запретило испанцам покидать свои дома, за исключением неотложных дел, таких как работа или покупка еды.

Испанцы также стараются отнестись к карантину философски. С хештегом #YoMeQuedoEnCasa («Я  остаюсь дома». — ИноТВ) в социальных сетях распространяется всё больше гениальных идей. Видеозаписью того, как мужчина проводит фитнес-тренировку с крыши жилого комплекса в Севилье, а все соседи выполняют упражнения на своих балконах, пользователи Twitter поделились более 50 тыс. раз.

 

Una clase de gym para los vecinos  pic.twitter.com/3cbkMU91G2

— awesome (@Rous4000) March 14, 2020

 

Также, чтобы помочь жителям оставаться в форме, городской совет Мадрида объявил, что предоставит спортивным тренерам бесплатный доступ к видео в Instagram.

Карантин породил и другие меры солидарности, например, призывы делать покупки и приобретать лекарства в аптеке для пожилых людей и для других уязвимых для коронавируса групп. Ещё одной прекрасной инициативой стало решение сотен тысяч испанцев открыть окна в субботу 14 марта, чтобы воздать почести работникам здравоохранения. От Мадрида до Гранады, от Лас-Пальмаса до Бильбао, они насвистывали, аплодировали и ударяли в кастрюли и сковородки, чтобы поблагодарить их.

Как пишет издание, на следующий день, 15 марта, аналогичный флеш-моб прошёл в Швейцарии. Что касается Франции, ни одного подобного видео там пока ещё не появлялось, подчёркивает газета.

 



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