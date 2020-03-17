ABC News – в США испытали первую вакцину от COVID-19, но население получит её нескоро

17.03.2020, 18:05, Новости дня

В штате Вашингтон группе здоровых добровольцев ввели первую экспериментальную вакцину от коронавируса, передаёт ABC News. Как отмечает гость телеканала, доктор Джон Браунштейн, данные об эффективности и безопасности препарата ещё только предстоит получить, поэтому массовые прививки от COVID-19 будут возможны лишь через год или полтора, когда первая волна эпидемии уже отступит.

Сегодня в штате Вашингтон американские исследователи испытали первую экспериментальную вакцину от коронавируса, опередив весь мир в поисках защиты на фоне разрастающейся пандемии. Обратимся к доктору Джону Браунштейну — директору по инновациям Бостонской детской больницы. Большое спасибо, что нашли для нас время, доктор Браунштейн.

ДЖОН БРАУНШТЕЙН, директор по инновациям Бостонской детской больницы: Конечно.

Итак, в сегодняшней подопытной группе четверо здоровых добровольцев, за ними будут наблюдать в течение определённого времени. Не могли бы вы объяснить, на что это будет похоже и как этих людей будут отслеживать?

ДЖОН БРАУНШТЕЙН: Да. У нас сейчас ранние стадии испытания этой вакцины. Первая фаза означает, что маленькая группа людей… Будет оцениваться их реакция, их самочувствие, есть ли какая-то эффективность… Кроме того, поступят ранние сведения о безопасности. Но нельзя забывать, что это очень маленькое испытание, в перспективе участников станет больше. А мы пока ещё на такой ранней стадии оценки этой вакцины…

Это невероятно волнующе. Вакцины — важная основа здоровья населения. И мы должны предпринимать все усилия. Но, повторюсь, прежде чем мы сможем дать что-то населению, пройдёт ещё много месяцев.

По-прежнему очень ранняя стадия, вы говорите, впереди ещё много месяцев… Но если эти испытания окажутся успешными, как скоро страна может ожидать выпуска вакцины?

ДЖОН БРАУНШТЕЙН: Вакцина, о которой идёт речь, относится к самому современному типу вакцин. Она основана на РНК. Она создана не так, как традиционно создаются вакцины. Так что мы движемся так быстро, как только в человеческих силах.

Но проблема в том, что во время второй и третьей стадий нам ещё придётся проверять не только эффективность, но и безопасность. Очень важно, чтобы с этой вакциной мы всё сделали правильно. Таким образом, нам может потребоваться год или полтора до выхода этой вакцины. То есть разворачивающаяся в стране эпидемия, особенно её первая волна, давно пройдёт.

Мы знаем, что штаты сейчас берут тестирование в свои руки. Есть ли выгода от распределения ресурсов? Или лучше единое всеобъемлющее тестирование?

ДЖОН БРАУНШТЕЙН: Нет, я думаю, реальность такова, что нам нужно, чтобы проблема тестирования решалась всем миром. Конечно же, есть коммерческие лаборатории, есть больницы, многие сейчас вводят тестирование. Для правильного применения ресурсов нам необходимо ясное понимание того, что же происходит в районах по всей стране. Так что нет, я думаю, идея заключается в том, чтобы привлечь к работе над этим все возможные организации.

И последний вопрос к вам. В то время как люди начинают работать из дома и продолжают мыть руки, что ещё можно сделать для того, чтобы «размазать» эпидемию?

ДЖОН БРАУНШТЕЙН: Вся суть в соблюдении дистанции при общении, так? Ограничить пребывание в компании других людей, оставаться дома.

Конечно же, мы будем зависеть от выздоравливающих, от тех, кто переболел этим вирусом и выздоровел. Они могут невероятно помочь, будучи активными членами общества, в то время как другие будут дома на карантине. Так что нельзя забывать и о выздоровевших.

Ведь в конечном итоге мы пытаемся защитить нашу систему здравоохранения от тотальных перегрузок, чтобы можно было позаботиться о больных как о пациентах.

Ясно. Доктор Джон Браунштейн, большое спасибо, что нашли для нас время, мы вам признательны.

Дата выхода в эфир 16 марта 2020 года.