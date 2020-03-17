Мнение: Как спасти сланцевую промышленность США

17.03.2020, 18:00, Разное

А как вам такой сценарий.

При дальнейшем падении биржевых индексов в США и продолжающегося падении цен на нефть из-за демпинга Саудовской Аравии, сланцевая добыча в США действительно схлопывается, все экономические достижения Трампа обнуляются, что усугубляет кумулятивный эффект нефтяной войны + коронавируса. Соответственно, у демократов есть неплохие шансы вернуться в Белый Дом.

Соответственно, до выборов надо что-то предпринять и у США есть отличная возможность это сделать, совместив три цели в одном решении.

1. США нужно наказать Саудовскую Аравию за демпингование на нефтяном рынке.

2. США нужно попытаться переломить иранскую стратегию по выдавливаю США с Ближнего Востока.

3. Спасти свою сланцевую добычу и переломить негативные экономические тренды связанные с нефтяной войной.

Соответственно, возможен следующий механизм:

1. В результате одного из рутинных обстрелов американских баз в Ираке (которые осуществляют различные иранские прокси https://colonelcassad.livejournal.com/5715685.html), погибнет еще несколько американских солдат (допустим 10, "от очень тяжелых сотрясений мозга"). США в ответ нанесут главный ответный удар не по иранским прокси в Иране или Сирии (хотя и по ним тоже), а по самому Ирану – например по портовым городам через которые проходит транспортировка нефти. Причем удар наносится самолетами размещенными на базах в Саудовской Аравии при поддержке двух АУГ уже сейчас развернутых в Индийском океане и способных поддержать масштабную атаку на объекты на территории Ирана. Мотивировать это могут простыми заявлениями, что "объективное расследование ЦРУ выявило, что именно Иран атаковал нефтяные предприятия Saudi Aramco" (фейкометы из "Беллингкет" под это дело срочно выпустят "новое сенсационное расследование") и происходящее является "сбалансированным ответом мирового сообщества на иранскую террористическую деятельность" (в СБ ООН естественно никто такой удар не одобрит, но США умеют и без этих решений прекрасно обходиться).

2. Иран так или иначе отвечает, атакуя как американские базы, так и объекты на территории Саудовской Аравии, в том числе инфраструктуру Saudi Aramco, которая получает определенный ущерб и это ведет к снижению добычи нефти (как это произошло в результате атаки на НПЗ Saudi Aramco). Также активизируются действия хуситов против саудовских танкеров и нефтяной инфраструктуры в Джизане, при этом никакой реальной защиты танкеров в Красном море от ударов БПЛА и баллистических ракет хуситов по сути нет. Тем не менее, это вынуждает Саудовскую Аравию втягиваться в конфронтацию с Ираном, несмотря на текущие попытки снизить напряженность посредством кулуарной дипломатии.

3. США в ответ начинают блокировать/захватывать иранские танкеры в Персидском заливе (и не только, например, возможны захваты иранских судов в пределах досягаемости кораблей НАТО), ужесточая санкции против иранской нефтянки. При необходимости, удары могут наносится и по объектам иранской нефтяной промышленности не только на побережье Персидского Залива. Опять же, это делается с прицелом на достижение стратегических целей, где главное это не свержение режима аятолл, а именно сокращение добычи/экспорта нефти из Ирана и Саудовской Аравии.

4. Иран в ответ атакует/захватывает иностранные танкеры. Ормузский пролив начинают минировать и там подрывается несколько танкеров и иных судов. Проводка танкеров через Ормуззский пролив становится возможной лишь в составе конвоев способных отбивать атаки ракет, дронов и катеров с предварительным тралением пролива. Повторяется в несколько иной форме мини-конфликт 1987-1988 годов.

Итог – ценой определенных потерь в личном составе и мат.части в Ираке и Саудовской Аравии, США добиваются – резкого снижения экспорта нефти из Ирана (Иран ослаблен), падения добычи/переработки нефти в Саудовской Аравии (МБС наказан) и ограничения ее экспортных возможностей.

Как результат – после резкого падения цен на нефть до текущих 30 долларов за баррель, сокращение поставок нефти из Ирана и Саудовской Аравии на мировой рынок ведут к удорожанию нефти до пороговых значений необходимых для выживания американской сланцевой промышленности, а также увеличению оборонных ассигнований для крупных американских корпораций производящих вооружения, что позволит хотя бы частично отыграть последствия обвала биржевых индексов и обеспечить достаточную поддержку со стороны оборонного и нефтяного лобби для Трампа на президентских выборах 2020-го года, к которым он может подойти "сильным президентом, который защитил американских производителей нефти, накал Иран и проучил Саудовскую Аравию".

Разумеется, у этого сценария есть свои подводные камни (очевидно, что он него выигрывает Россия, что можно попытаться купировать путем введения прямых санкций против "Роснефти", "Лукойла" и прочих; но в тоже время наверняка пострадает Израиль, который получит свою порцию иранских и ливанских ракет – но с другой стороны, для Нетаньяху это может стать способом остаться у власти и избежать суда за коррупцию), но чем более критической будет становиться ситуация, тем более широкий спектр возможностей будет рассматриваться для ее преодоления. Война, это один из наиболее известных и проверенных способов переломить негативные экономические и политические тенденции. А почва для войны в Персидском заливе уже давно подготовлена и сухого хвороста, там более чем достаточно.

Правда не все из таких войн бывают "маленькими и победоносными" – последствия могут оказаться несколько иными.