Европа закрывается

17.03.2020, 17:55, Разное

От закрытия школ до всеобщего карантина и возвращения границ в шенгенской зоне — как европейские страны сдерживают коронавирус.

Еще на прошлой неделе решение Италии ввести общенациональный карантин казалось беспрецедентным. Теперь по итальянскому сценарию стремительно движутся остальные европейские страны. Принцип открытых границ, который выдержал несколько витков миграционного кризиса, временно отменяется: все больше стран закрывают въезд для всех, кроме собственных граждан. Какие меры принимает Европа, чтобы защититься от вируса?

Границы

Буквально в течение выходных значительная часть стран пояснила о закрытии границ — частичном или полном.

С 7 утра понедельника Германия, которая занимает третье место в Европе по распространению вируса (6215 случаев), закрыла границы с Францией, Австрией, Швейцарией, Люксембургом и Данией. Там установлены временные пункты проверки документов. Анонсируя меры, министр внутренних дел Хорст Зеехофер заявил, что граждане Германии и постоянно проживающие в стране смогут вернуться. Проезд также открыт для грузовых фур. «Распространение коронавируса происходит быстро и агрессивно, — отметил министр. — Одна из главных мер — прервать цепочку передачи инфекции». Кроме того, отмечают в немецких СМИ, закрытие границ остановит стремительное опустошение немецких супермаркетов, где продукты дешевле, покупателями из более дорогих стран-соседей. Граница с Бельгией и Нидерландами пока открыта.

Граница между Испанией, второй после Италии по количеству зараженных (8794 случая) и Португалией временно закрыта для туристов — разрешено перемещение только с рабочими целям и транспортировка грузов. Впрочем, ожидается, что Испания в ближайшее время в принципе закроет государственные границы.

Еще восемь стран ЕС — Чехия, Польша, Словакия, Дания, Литва, Латвия, Эстония и Кипр — заявили о временном полном закрытии границ для иностранцев. В Дании на понедельник зафиксировано 898 случаев коронавируса, в остальных странах уровень распространения значительно ниже: от 14 случаев в Литве до 298 — в Чехии. Закрытие границ призвано остановить распространение вируса. В этих странах уже отменены или в ближайшее время будут отменены международные рейсы, паромное и железнодорожное сообщение с другими странами. Например, в Латвии о закрытии границ объявили днем 14 марта, указ вступает в силу в полночь 17 марта. После этого въехать в страну смогут только граждане или постоянные жители и только на личном автомобиле. Правда, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич уже заявил, что не все граждане успевают вернуться в выделенное им двухдневное окно — для них в ближайшее время организуют несколько дополнительных спецрейсов.

В воскресенье о закрытии границ для иностранцев пояснила Черногория — единственная страна в Европе, где пока не зарегистрировано ни одного случая коронавируса.

Медики спорят, насколько закрытие границ способно остановить распространение вируса. Так, Великобритания, где зарегистрирован 1391 случай, не намерена отменять международные рейсы. По мнению главного санитарного врача Англии Криса Уитти, эта мера эффективна, только если отменить 95% рейсов, что слишком сильно ударит по стране.

Массовые скопления людей

Во всех европейских странах в той или иной степени действуют карантинные меры.

Испания в субботу объявила чрезвычайное положение на две недели: закрыты все учебные заведения, музеи, спортивные центры, отменены мероприятия, ресторанам разрешено работать только для доставки еды.

В Германии с понедельника и до 20 апреля закрыты школы по всей стране, запрещены мероприятия численностью свыше тысячи человек. Остальные меры пока решаются на уровне федеральных земель. Так, в Берлине с понедельника закрыты все бары, ночные клубы, спортивные центры и бассейны.

Практически все европейские страны полностью закрыли школы на время от двух до пяти недель, есть лишь несколько исключений.

В Финляндии решение о закрытии школ принимается на уровне региональных властей: так, в Хельсинки занятия продолжаются, но школы организуют дистанционное обучение для детей в группе риска — с хроническими заболеваниями. Швеция пока отказалась закрывать школы. В обеих скандинавских странах говорят, что дети подвержены минимальному риску развития осложнений; эффективность закрытия школ как меры борьбы с вирусом под вопросом; это создает нагрузку на работающих родителей. По схожим причинам школы продолжают работать в Великобритании.

Также практически везде действует запрет на массовые скопления людей, только массовость определяют по-разному. В Австрии запрещено собираться количеством больше 5 человек, в Дании и Нидерландах — свыше 100 человек, в Финляндии и Швеции — свыше 500 человек.

Самоизоляция и ограничение передвижений

В четырех странах — Италии, Испании, Австрии и Чехии — временно введен полный карантин: людям запрещено покидать дома, кроме необходимых ситуаций — поход на работу, за продуктами или медикаментами, выгул собаки.

В Италии строгость карантина зависит от конкретной провинции. Например, в Милане нельзя просто выйти прогуляться — можно получить штраф. В большей части южных провинций прогулки не запрещены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ



Зараза, Сечин и воля Аллаха. Что сделает коронавирус с мировой экономикой вообще и с российским рублем в частности. Интервью с Владиславом Иноземцевым

В Чехии гулять тоже можно — например, сходить в ближайший парк. Общественный транспорт работает, но всем пассажирам, начиная со вторника, необходимо носить защитную маску.

В Австрии находиться на улице можно только в компании людей, с которыми человек проживает в одной квартире.

В некоторых странах — например, Литве, Латвии и Эстонии — карантин не введен, но правительства активно призывают жителей к самоизоляции: по возможности, работать из дома, не выходить без надобности, сократить общение с другими людьми.

Политические события

Под угрозой коронавируса переносятся и важные политические события — в частности, выборы.

Местные выборы в испанской Стране Басков, назначенные на 5 апреля, перенесены пока на неопределенный срок.

Региональные выборы в Великобритании, в том числе, выборы мэра Лондона, перенесены с 7 мая на год.

В Польше обсуждается перенос президентских выборов, назначенных на 10 мая.

Внеочередные выборы Рижской думы перенесены с апреля, ориентировочно, на май, но возможно, будут сдвинуты еще дальше.

Мария Епифанова

«Новая газета»