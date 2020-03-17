Число заболевших коронавирусом в Москве достигло 56 человек

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17.03.2020, 17:53, Новости дня

В Москве зафиксировали три новых случая коронавируса, всего в столице зарегистрировано 56 случаев заболевания, сообщил оперативный штаб по контролю за болезнью.

«Все новые заболевшие прилетели из европейских стран. Один из пациентов прилетел тем же рейсом, что и ранее заболевший. В настоящий момент установлен полный круг близких контактов пациентов, в том числе водители такси, которые забирали их из аэропорта», – говорится в сообщении телеграм-канала «Коронавирус. Оперштаб Москвы».

Все контактировавшие с заболевшими находятся под медицинским наблюдением, они находятся в больничном комплексе в Коммунарке.

Другой пациент госпитализирован в Подмосковье.

Заболевшие коронавирусом прибыли следующими рейсами: AZ-548 08.03.2020 Рим – Москва; SU 2487 08.03.2020 Цюрих – Москва.

«Если вы или ваши близкие передвигались этими рейсами, необходимо вызвать врача на дом или позвонить в скорую помощь по телефону 103, не выходить на улицу и не посещать медучреждение. Медицинские работники сами приедут для взятия проб на анализы и проведения осмотра», – подчеркнули в штабе.

Ранее сообщалось, что в РФ более 16 тыс. человек остаются под медицинским наблюдением из-за коронавируса. По последним данным, в стране 114 заболевших коронавирусом.



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