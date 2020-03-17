Умерла вдова Юрия Гагарина
17.03.2020, 17:51, Новости дня
Вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина умерла на 85-м году жизни, информирует Центр подготовки космонавтов.
«Валентина Гагарина скончалась», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы ЦПК.
Вопрос о времени и месте похорон решается.
15 декабря ей исполнилось 84 года.
После смерти мужа (27 марта 1968 года) не дает интервью, однако участвует в мероприятиях, посвященных первому космонавту, помогает музею Юрия Гагарина. В 1981 году написала первую книгу в память о Гагарине – «108 минут и вся жизнь».
Всю жизнь проработала медсестрой и лаборантом-биохимиком. Жила в Звездном городке в Щелковском районе Московской области. Из ее окна виден памятник мужу.
Вышла замуж за Гагарина в 1957 году. У них родились две дочери: Елена и Галина. После смерти Юрия Гагарина больше не выходила замуж.
У нее два внука – Екатерина Караваева и Юрий Кондратчик, есть правнук.
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