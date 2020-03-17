Вашингтон ввел санкции против сирийского министра обороны
17.03.2020, 17:51, Новости дня
США внесли в список санкций министра обороны Сирии Али Абдуллу Айюба.
Об этом заявили в офисе по контролю над иностранными активами минфина США, передает РИА «Новости».
Айюб был назначен заместителем главнокомандующего – министром обороны Сирии в 2018 году.
В начале марта президент САР Башар Асад заявил, что если американцы и турки не уйдут из Сирии в результате переговоров, то сирийцы применят силу.
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