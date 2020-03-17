Вашингтон ввел санкции против сирийского министра обороны

17.03.2020, 17:51, Новости дня

США внесли в список санкций министра обороны Сирии Али Абдуллу Айюба.

Об этом заявили в офисе по контролю над иностранными активами минфина США, передает РИА «Новости».

Айюб был назначен заместителем главнокомандующего – министром обороны Сирии в 2018 году.

В начале марта президент САР Башар Асад заявил, что если американцы и турки не уйдут из Сирии в результате переговоров, то сирийцы применят силу.