 

Австрия объявила о прекращении авиасообщения с Россией и Британией

17.03.2020, 17:51, Новости дня

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль сообщила о приостановке авиасообщения с Британией, Россией и Украиной.

Ограничение вступит в силу в среду, сообщила министр, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

С 16 марта «Аэрофлот» приостановил несколько регулярных рейсов в Европу с понедельника, лоукостер «Победа» и авиакомпания S7 прекратили регулярные рейсы из Москвы в несколько европейских городов.



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