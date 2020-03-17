Евро-2020 перенесли: когда пройдет чемпионат

17.03.2020, 17:50, Разное

Список событий, перенесенных или отмененных из-за пандемии коронавируса, продолжает пополняться. Вслед за Coachella, Каннским кинофестивалем, Архитектурным биеннале в Венеции, Art Basel в Гонконге, балом Met Gala, премьерой нового “Джеймса Бонда” отменилось проведение этим летом Чемпионата Европы по футболу. В честь 60-го юбилея турнира игры должны были состояться в 12 городах: Амстердаме, Баку, Бильбао, Бухаресте, Будапеште, Копенгагене, Дублине, Глазго, Лондоне, Мюнхене, Риме и Санкт-Петербурге. По информации, опубликованной в Twitter чемпионата, мероприятие переносится на год и пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Криштиану РоналдуЕвро-2020 перенесен на лето 2021 года. Друзья. Здоровье и жизни людей всегда останутся на первом месте. УЕФА и национальные сборные решили перенести чемпионат Европы. Турнир пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021-го. Большой футбол обязательно вернётся, – было опубликовано в официальном Twitter российской национальной команды.

Кроме того, сегодня в Москве состоялось заседание бюро исполкома Российского футбольного союза, на котором было принято решение приостановить проведение всех внутренних игр российской лиги до 10 апреля. На текущий момент в чемпионате России сыграно 22 тура, таблицу возглавляет “Зенит”, в активе которого 50 очков.

Один из ключевых открытых вопросов – что будет с Летними Олимпийскими играми, которые должны состояться с 24 июля по 9 августа в Токио. Пока Олимпийский комитет сообщает, что мероприятие может состояться, но без зрителей на трибунах.